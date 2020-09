AFP: Hamas ogłosił zawarcie porozumienia z Izraelem

Od kilku tygodni sytuacja w Strefie Gazy stawała się coraz bardziej napięta. Lotnictwo izraelskie regularnie prowadziło naloty. W oficjalnych komunikatach tłumaczono, że jest to odwet za wcześniejsze ataki na Izrael prowadzone za pomocą balonów ze środkami zapalającymi. Doprowadziły one do licznucj pożarów po izraelskiej stronie muru granicznego. Ponadto, państwo żydowskie wprowadziło kolejne restrykcje względem Palestyny. Wstrzymanie dostaw paliwa do jedynej elektrowni na terenie Strefy Gazy doprowadziło do jej zamknięcia.

Jak podaje agencja AFP, eskalację konfliktu ma zakończyć porozumienie zawarte w poniedziałek 31 sierpnia między Izraelem a Hamasem. W komunikacie, pod którym podpisał się przywódca organizacji Yahya Sinwar, podkreślono, że w rozmowach pośredniczył wysłannik Kataru Mohammed al-Emadi. W oświadczeniu całkowicie pominięto kwestię wysiłków mediacyjnych Izraela i Egiptu. Z informacji AFP wynika, że delegacja egipskiego wywiadu, która odwiedziła Strefę Gazy 10 dni temu, od tamtej pory nie wróciła.

Z komunikatu Hamasu wynika, że nowe, obustronne ustalenia obejmują szereg projektów, które mają pomóc w ochronie ludności cywilnej, także przed pandemią koronawirusa. Ponadto, zgodnie z warunkami porozumienia, Hamas i Izrael zgodziły się powrócić do stanu sprzed 6 sierpnia, kiedy to izraelskie lotnictwo i artyleria regularnie przeprowadzały ostrzał palestyńskiej Strefy Gazy. Pozostałe regulacje nie zostały podane do publicznej wiadomści. Według informacji podanych przez Katar, w porozumieniu wspomniano m.in. o przeprowadzeniu kilku projektów infrastrukturalnych w rządzonej przez Hamas nadmorskiej enklawie, a także powrotu do dostaw paliwa do elektrowni w Strefie Gazy i ułatwienia wjazdu na teren Strefy Gazy pomocy medycznej.