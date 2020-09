Tragiczna śmierć 15-latki. Brała udział w wyzwaniu na TikToku

Ofiarą jest nastolatka mieszkająca w Oklahoma City, której nazwiska nie podano jednak do publicznej wiadomości. Dziewczynka wzięła udział w wyzwaniu udostępnianym na TikToku „Benadryl Challenge” – podaje serwis Metro. Wyzwanie polega na połknięciu co najmniej 12 tabletek Benadrylu, czyli leku przeciwalergicznego, w celu odurzenia. Zabawa zakończyła się dla 15-latki tragicznie, ponieważ chcąc wypełnić założenia wyzwania po prostu przedawkowała.

Mały margines błędu

Scott Schaeffer z Oklahoma Center for Poison and Drug Information zauważył w rozmowie ze stacją KFOR, że margines błędu między halucynacjami po zażyciu Benadrylu a śmiercią jest bardzo mały. – Dawka, która może powodować omamy jest bardzo zbliżona do tej powodującej coś potencjalnie zagrażającego życiu. Duże dawki Benadrylu mogą powodować drgawki oraz problemy z sercem, które traci rytm i nie pompuje skutecznie krwi – podkreślił Schaeffer.

Eksperci sygnalizują, że Benadryl jest popularnym lekiem dostępnym bez recepty. I chociaż jest stosowany w leczeniu typowych objawów alergii, to te zalety medykamentu mogą maskować potencjalne zagrożenia. Schaeffer przekazał w rozmowie z mediami, że współpracuje z nauczycielami i szkołami, by podkreślać niebezpieczeństw związane z zabawami takimi jak „Benadryl Challenge”. Przypadek 15-latki nie jest zresztą odosobniony. W maju trzech nastolatków z Dallas trafiło do szpitala po tym, jak wzięli udział w podobnej zabawie. Udało się ich jednak uratować.