Ma zaledwie rok i waży ponad 40 kg. „Ludzie mylą mojego psa z niedźwiadkiem”

Marit Lillejordet z Oslo jest właścicielką uroczego olbrzyma o imieniu Runny. Choć piesek ma zaledwie rok, już waży ponad 40 kilogramów. I, jak przyznaje opiekunka, nadal rośnie. – Docelowo może ważyć nawet 55-60 kilogramów. Dla tej rasy jest to całkowicie normalne – podkreśla. 57-latka przyznaje, że podczas spacerów z pupilem podchodzi do niej mnóstwo osób. – Jedni chcą głaskać Runny'ego, inni są ciekawi co to za rasa. Kilka razy zdarzyło się, że ludzi pomylili mojego psa z niedźwiadkiem – opowiada. Jednocześnie Marit Lillejordet zaznacza, że mimo swoich sporych rozmiarów Runny jest bardzo łagodny. – Uwielbia bawić się z innymi psami, zarówno małymi, jak i dużymi. Kocha ruch i długie spacery. Jest niezwykle towarzyski i przyjazny również wobec ludzi – dodaje.

Leonberger – historia rasy

Pierwszego leonbergera zarejestrowano w księdze wstępnej w 1846 r. Po raz pierwszy przedstawiciel tej rasy pojawił się na wystawie w Monachium w 1865 r. Według jednej z teorii psy te są potomkami dogów tybetańskich, które występowały na terenie wschodnich i środkowych Alp już w średniowieczu.

Leonberger to jedna z najbardziej uroczych ras psów na świecie. Zwierzaki te wyjątkowo przywiązują się do swoich opiekunów. Kochają dzieci, są bardzo łagodne i lojalne. Bardzo rzadko można spotkać czworonogi lękliwe lub agresywne. Źle znoszą samotność. Ze względu na wielkość psa ważna jest socjalizacja szczeniąt ze zwierzętami i ludźmi, oraz przynajmniej podstawowe szkolenie. Uwagę zwracają jego spore rozmiary – wysokość w kłębie psów wynosi 72-80 cm a suczek 65-75 cm. Dorosłe zwierzaki mogą ważyć od 50 do 75 kg. Mają bardzo obfitą sierść w kolorach: lwi żółty, rudy, rudobrązowy, która jest miła w dotyku, ale linieje dwa razy w roku. Leonbergery są bardzo aktywne a ich ulubionym zajęciem jest pływanie. Niestety przedstawiciele tej rasy miewają skłonności do rozszerzenia i skrętu żołądka oraz dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.

