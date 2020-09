Otworzyła drzwi awaryjne i wyszła na skrzydło samolotu. Bo było jej „za gorąco”

O zdarzeniu poinformowały linie Ukraine International Airlines. Nietypowy incydent dotyczył lotu z tureckiego kurortu Antalya do Kijowa. Po wylądowaniu w stolicy Ukrainy jedna z pasażerek przeszła ze swojego miejsca w tylnej części maszyny do rzędu wyjść awaryjnych, otworzyła drzwi i wyszła na skrzydło. – W tym czasie jej dzieci były już poza samolotem i stały tuż obok mnie – powiedział jeden z podróżujących w rozmowie z „The Sun”. – Byli zaskoczeni mówiąc: To nasza mama – dodał.

Personel pokładowy wezwał na miejsce zdarzenia karetkę, policję oraz straż graniczną. Kobieta, która po interwencji służb posłusznie wróciła do samolotu powiedziała policjantom, że było jej za gorąco. Wyszła więc z wnętrza maszyny „by zaczerpnąć powietrza”. Przeprowadzone badania wykazały, że była trzeźwa, a w jej organizmie nie znaleziono śladów narkotyków.

Pasażerka podróżowała z Turcji w towarzystwie męża oraz dwójki dzieci. Jeśli będzie planowała powtórzyć podobny wyjazd w przyszłości, to z pewnością nie będzie jej dane podróżować z Ukraine International Airlines. Przewoźnik wpisał ją na „czarną listę” argumentując, że kobieta dopuściła się „rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa”. Niewykluczone, że podróżująca lotem czarterowym będzie także musiała zapłacić grzywnę, czego domaga się UIA.

