Silvio Berlusconi zakażony koronawirusem. W jakim jest stanie?

25 sierpnia światowe media donosiły, że legendarny w świecie Formuły 1 Flavio Briatore ma koronawirusa. Stan byłego szefa Benettona i Renault był poważny. Tego samego dnia byłemu premierowi Włoch przeprowadzono test na obecność koronawirusa. Kilkanaście dni wcześniej doszło bowiem do spotkania obu panów. Wynik testu był negatywny. Kilka godzin później polityk udał się do miejscowości Arcore w Lombardii, gdzie kontynuował prace nad przygotowaniami do wyborów regionalnych.

Przedstawiciele partii Forza Italia w rozmowie z dziennikiem „Il Messaggero” poinformowali, że były premier Włoch miał jeszcze zapobiegawczo przeprowadzone kolejne kontrole. Dwa testy wykazały, że 83-letni polityk jest zakażony koronawirusem. Z relacji jego partyjnych kolegów wynika, że chorobę przechodzi całkowicie bezobjawowo. Obecnie Berlusconi przebywa w swoim domu w Arcore i jest poddany izolacji. Forza Italia zapewniła w komunikacie, że nadal będzie aktywnie wspierał kandydatów partii w wyborach i będzie udzielał wywiadów gazetom i telewizji - na tyle, na ile będzie to możliwe za pośrednictwem internetu.

Informacja o zakażeniu koronawirusem zaniepokoiła opinię publiczną. Trzykrotny włoski premier w 2016 roku przeszedł operację na otwartym sercu po tym, jak zdiagnozowano u niego poważną niewydolność tego mięśnia. Chorował także na raka prostaty, a w ubiegłym roku przeszedł operację z powodu niedrożności jelit.

Koronawirus we Włoszech

We Włoszech w ciągu 24 godzin zanotowano 1326 nowych przypadków koronawirusa - podało ministerstwo zdrowia. Łącznie w kraju potwierdzono 271 515 infekcji, a zmarło łącznie 35 497 osób, w tym sześciu w ciągu ostatniej doby.