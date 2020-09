Nauczycielka miała uprawiać seks z 15-letnim uczniem. Zaszła w ciążę

35-letnia Kandice Barber jest podejrzana o uprawianie seksu z 15-letnim uczniem. Mimo, że kobieta ma męża, między nią a nastolatkiem trzykrotnie miało dojść do zbliżeń. Chłopiec zeznał również, że nauczycielka wysyłała mu swoje nagie zdjęcia a także filmy wideo, na których się masturbuje. W ich posiadanie miała także wejść dyrekcja szkoły, w której uczyła. W trakcie przesłuchania przed sądem w Aylesbury w hrabstwie Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii nastolatek wyznał, dlaczego w rozmowie z dyrekcją początkowo zaprzeczył, jakoby miał jakiekolwiek intymne kontakty z 35-latką.

Z relacji nastolatka wynika, że nauczycielka wyznała mu, że zaszła w ciążę i nie chce, aby ich wspólne dziecko dorastało w więzieniu. Finalnie jednak noworodek nie przyszedł na świat, ponieważ Kandice Barber poroniła. Adwokat kobiety stwierdził, że 15-latek nieszczęśliwie się w niej zakochał i miał na jej punkcie obsesję. Dodał, że ma dowody na to, że chłopiec groził nauczycielce, że jeśli nie zacznie się z nim spotykać, zrobi wszystko, aby straciła pracę i swoją rodzinę. Prawnik podkreślił również, że kilka miesięcy po rzekomych stosunkach seksualnych, które miały doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych u nastolatka, normalnie rozmawiał on ze swoją nauczycielką, a także wysyłał liczne wiadomości na WhatsAppie.

Kandice Barber nie przyznała się do winy i zaznaczyła, że ojcem jej dziecka był jej mąż.