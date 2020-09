Trump zasugerował, żeby wyborcy głosowali dwa razy. „To zachęcanie do łamania prawa”

Donald Trump jest wielkim przeciwnikiem głosowania korespondencyjnego, które jego zdaniem może prowadzić do fałszerstw. W wywiadzie zasugerował wyborcom z Karoliny Północnej swego rodzaju „test” wyborczych procedur i podjęcie próby dwukrotnego głosowania. Do słów prezydenta odniósł się prokurator stanowy, który stwierdził, że prezydent zachęca do łamania prawa.