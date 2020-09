Ogromny statek zaginął na morzu. Na pokładzie 43 osoby i kilka tysięcy sztuk bydła

Gulf Livestock 1 to ogromny statek towarowy służący do przewozu bydła. W środę 3 września, w trakcie podróży z Nowej Zelandii do Japonii na wysokości Morza Wschodniochińskiego statek nadał sygnał S.O.S. Kontakt z jednostką szybko się urwał.

Na pokładzie statku znajdowało się 43 członków załogi, w tym 39 Filipińczyków, dwóch Australijczyków, dwóch Filipińczyków i żywy ładunek w postaci 5800 sztuk bydła.

Statek prawdopodobnie zatonął

Po otrzymaniu sygnału S.O.S., mimo niesprzyjającej pogody na poszukiwania statku ruszyła japońska straż przybrzeżna. Po kilku godzinach ratownicy wyłowili z morza 45-letniego Filipińczyka Eduardo Sareno, który okazał się członkiem załogi Gulf Livestock 1.

Serano poinformował ratowników, że statek doznał usterki silnika na morzu, w trakcie trwania tajfunu Maysak. Następnie w jednostkę uderzyła fala. Statek przewrócił się i zatonął. Sam rozbitek uratował się dzięki założeniu w porę kamizelki ratunkowej i wyskoczeniu za burtę. Od tamtego czasu nie widział się z żadnym innym członkiem załogi statku.

Do tej pory nie natrafiono na zagubioną jednostkę. Trwają poszukiwania pozostałych członów załogi. Nie wiadomo, czy ktoś jeszcze przeżył katastrofę.