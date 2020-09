Chihuahua pływa na grzbiecie większego psa. Ten duet jest nierozłączny

Oglądając nagrania z udziałem Tima i Bena trudno się nie uśmiechnąć. Na instagramowym profilu czworonogów pojawiają się filmiki ze wspólnych kąpieli w jeziorze. Tim będący przedstawicielem rasy chihuahua często wskakuje na grzbiet golden retrievera, podziwiając otoczenie z wysokości pleców większego kolegi. Uroczy duet, którego wspólne konto śledzi już ponad 41 tys. internautów, równie chętnie pozuje do zdjęć. Właścicielom psów często udaje się też uchwycić moment, gdy Tim wskakuje na plecy Bena, by sięgnąć po coś leżącego na stole lub po prostu mieć lepszą perspektywę na to, co dzieje się w okolicy.

Opiekunowie psów mieszkają na co dzień w Teksasie, a Tim i Ben nie są ich jedynymi pupilami. Pod jednym dachem żyje jeszcze Theo, czyli inny golden retriever oraz Octopus będący przedstawicielem tej samej rasy. We wspólnych zabawach towarzyszą im jeszcze dwa mniejsze psy, chociaż jedynym tak barwnym oraz nierozłącznym duetem stali się bohaterowie zabawnych nagrań z kąpieli w jeziorze.