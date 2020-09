Seria ataków nożem w Birmingham. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna i siedmioro rannych

Po północy w niedzielę 6 września w Birmingham miała miejsce seria ataków nożem, w wyniku której śmierć poniósł co najmniej jeden mężczyzna. Rannych zostało siedem osób, z czego dwie poważnie. Do napaści z użyciem ostrego narzędzia dochodziło na przestrzeni dwóch godzin w centrum, w okolicy słynącej z licznych barów i klubów. Atakowano w kilku miejscach, na ulicach Livery Street, Irving Street i Hurst Street.

Na nagraniach z Birmingham można zobaczyć moment zatrzymania podejrzanego mężczyzny. Miejscowa policja prosiła jednak mieszkańców o czujność, ponieważ nie wiadomo było, czy poszczególne przypadki są ze sobą powiązane i czy nie było więcej napastników. Z własnym apelem do mieszkańców, głównie narodowości polskiej, zwróciła się także nasza ambasada. "W związku z incydentem z udziałem nożownika w #Birmingham, apelujemy do mieszkańców miasta i okolic o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń lokalnych władz i policji" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.