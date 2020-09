Papież mówi o „gorszej zarazie” niż koronawirus. „Podejmijmy wysiłek: żadnych plotek”

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 6 września papież Franciszek mówił o upomnieniu braterskim. Zachęcał, by – kierując się ewangelicznym wzorcem – upominać innych „w cztery oczy” , a nie wystawiać ich grzech „na widok publiczny” . – Chodzi o to, aby podejść do brata dyskretnie, nie po to, aby go osądzać, lecz pomóc mu w zrozumieniu tego, co uczynił – mówił papież.

Papież: Nie plotkujmy!

Podkreślił, że wiele osób, widząc czyjś błąd czy wadę, zaczyna od plotkowania, zamiast zwrócić się do wyłącznie do człowieka, którego ten problem dotyczy. – I to właśnie obmowy zamykają serce wspólnoty, niszczą jedność Kościoła. Wielkim plotkarzem jest diabeł, który zawsze mówi złe rzeczy o innych, ponieważ jest oszustem i dąży do rozbicia Kościoła, do rozdzielenia braci i zburzenia wspólnoty – mówił papież.

– Bardzo proszę bracia i siostry uczyńmy wysiłek, aby nie plotkować. Obmawianie jest gorszą zarazą niż COVID-19. Gorszą. Podejmijmy wysiłek: żadnych plotek, żadnych plotek – zwrócił się do wiernych Franciszek.