Wielka Brytania. Od maja nie było tylu zakażeń. Aż 2 998 nowych przypadków COVID-19

Wprawdzie liczba nowych infekcji od miesiąca systematycznie rośnie, ale do tej pory ten wzrost był stosunkowo powolny. Nieco przyspieszył na początku września, gdy przez trzy dni z rzędu było po ok. 200 przypadków więcej niż poprzedniego dnia, osiągając w piątek najwyższy poziom od 30 maja, ale wzrost zanotowany w niedzielę jest wręcz szokujący – twierdzą eksperci. To aż o 1044 zachorowania więcej niż w bilansie z piątku i 1175 niż w tym z soboty.

Niepokojący wzrost wykrytych zakażeń ma miejsce w każdej z części Zjednoczonego Królestwa – w Anglii jest ich najwięcej od 25 kwietnia, w Szkocji po raz pierwszy od maja ich dobowa liczba przekroczyła 200, w Walii jest najwyższa od końca czerwca, zaś w Irlandii Północnej drugi dzień z rzędu przekracza 100, co jest pierwszym takim przypadkiem od końca kwietnia.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 347 152, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie – po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Więcej zachorowań, na razie tyle samo zgonów

Dobrą informacją jest to, że nowe zachorowania nie przekładają się na razie na wzrost liczby zgonów. Jak podał rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano dwa nowe zgony, co jest jednym z najniższych dobowych bilansów od początku epidemii. Od początku sierpnia dobowa liczba utrzymuje się na stabilnym, niskim – w porównaniu z poprzednimi miesiącami – poziomie i nie zdarzyło się w tym czasie, by przekroczyła 20.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 551, z czego 36 894 osoby zmarły w Anglii, 2496 – w Szkocji, 1597 – w Walii, a 564 – w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie – za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński