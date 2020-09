38-latka przez dekadę była w ciąży, ma piętnaścioro dzieci. Imiona wszystkich zaczynają się na literę „C”

Rodzina mieszka na co dzień w miejscowości Charlotte w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, Patty i Carlos postanowili, że imiona wszystkich ich dzieci będą zaczynać się na literkę C. W domu Hernandezów mieszka 10 dziewczynek oraz 5 chłopców. Najstarszy Carlos jr. ma 12 lat, a najmłodsza Crystal – zaledwie 4 miesiące. Ponadto, Patty i Carlos są jeszcze rodzicami: 11-letniego Cristophera, 9-letnich Carli i Caitlyn, 8-letniego Cristiana, 7-letniej Celeste, 6-letniej Cristiny, 5-letnich Calvina i Catherine, 4-letniej Carol, 3-letnich Caleba i Carline, 2-letniej Camilli oraz rocznego Charliego.

38-latka wyznała również, że po raz kolejny jest w ciąży i spodziewa się dziecka, które ma przyjść na świat wiosną 2021 roku. – Byłam w ciąży przez niemal całą dekadę. Lubię ten stan. Jestem wtedy bardzo szczęśliwa. Dziecko zawsze jest darem i błogosławieństwem – podkreśla. Hernandez przyznaje jednak, że życie jej rodziny nie zawsze jest takie kolorowe. – Pranie robię przynajmniej cztery razy w tygodniu. Mam na głowie mnóstwo prac domowych. Staram się w nie angażować starsze dzieci, ale one też mają swoje obowiązki szkolne, dlatego większość rzeczy spada na mniej. Każdego dnia na zakupy wydajemy blisko 380 dolarów.

Patty Hernandez podkreśla, że nigdy nie spodziewała się, że będzie mieć tak dużą rodzinę. – Jestem drobnej budowy, gdy mówię, że urodziłam 15 dzieci, wiele osób nie chce w to uwierzyć. Ja sama nigdy nie myślałam, że będą miała aż tyle dzieci – dodaje.

