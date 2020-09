Pół roku morskiej tułaczki, by dotrzeć z Mjanmy do Indonezji. 300 osób na jednej łódce

Indonezyjska policja poinformowała o drewnianej łodzi pełnej uchodźców, którą na brzegu zauważyli rybacy z okolic miasta Lhokseumawe na Sumatrze. Według oficjalnego raportu, na barce znajdowało się 297 osób, w tym 14 dzieci. Szybko ustalono, że byli to obywatele Mjanmy z grupy Rohingja. Z powodu prześladowań tamtejszej muzułmańskiej mniejszości przez wyznawców buddyzmu, z Majnmy do innych krajów Azji południowo-wschodniej od lat napływają ogromne grupy uciekinierów. Chris Lewa z organizacji charytatywnej Arakan Project podkreśla jednak, że 300 osób na Sumatrze to najwyższa liczba od 2015 roku.

Z Bangladeszu na Sumatrę

Opisywana przez BBC grupa uchodźców wyruszyła nie z samej Mjanmy, tylko sąsiedniego Bangladeszu. Początek swojej podróży datuje na przełom marca i kwietnia. Ich łódź początkowo zmierzała do Malezji, jednak nie została wpuszczona, a jako oficjalny powód podano obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Ten sam scenariusz z tym samym tłumaczeniem powtórzył się w Tajlandii. Chris Lewa w rozmowie z brytyjskimi mediami dodała, że gruba blisko 300 osób po drodze wpadła też w ręce piratów, którzy domagali się okupu za umożliwienie dalszego kontynuowania podróży.

„To takie same istoty ludzkie jak my”

Po przybiciu do brzegu w poniedziałek 7 września, do grupy uchodźców wysłano lekarzy i wolontariuszy z Arakan Project. Po badaniach zdecydowano, że tylko jedna osoba potrzebuje hospitalizacji, choć podkreślano, że stan wielu z nich jest opłakany. – Jesteśmy zmartwieni ich warunkami – mówił przedstawiciel ONZ w rozmowie z Agencją Reutera. – Oni potrzebują pomocy, w imię ludzkości... To takie same istoty ludzkie jak my – podkreślał.

