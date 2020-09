4-latka brutalnie zgwałcona. Domniemani sprawcy mają mniej niż 13 lat

Czterech chłopców w wieku od 10 do 13 lat zostało zatrzymanych pod zarzutem zgwałcenia czteroletniej dziewczynki w RPA. Obecnie podejrzani znajdują się w ośrodku dla nieletnich i wkrótce mają stanąć przed sądem w związku z rzekomym zbiorowym gwałtem, do którego miało dojść w Muldersdrift. Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia. Do mediów wciąż przedostaje się wiele spekulacji, które dotychczas nie zostały skonfrontowane ze stanowiskiem osób prowadzących sprawę.

Porwanie z domu dziecka?

Daily Mail opisuje także zupełnie inny przypadek wykorzystania seksualnego dziecka. 24-letni mężczyzna został aresztowany za rzekome zgwałcenie 5-letniej dziewczynki w Khutsong. Z informacji uzyskanych przez dziennikarzy wspomnianego źródła wynika, że mężczyzna włamał się do domu dziecka, gdzie przebywała jego późniejsza ofiara. Został odnaleziony po „długich poszukiwaniach”. Przypadków stosowania przemocy wobec kobiet i dzieci w RPA jest wiele. ONZ zwraca uwagę na ten problem i ostrzega, że jest to zjawisko „wszechobecne".

