7-kilogramowa kula włosów w ciele 17-latki. Na nagraniu widać przebieg operacji

Doświadczony zawodowo zespół medyczny, na którego czele stał doktor Sahu, usunął 7-kilogramową kulę włosów z ciała 17-latki. Lekarz po operacji przekazał, że nigdy w trwającej 40 lat karierze, nie widział u pacjenta tak ogromnej kuli ze skłębionymi włosami. Ostatecznie medycy usunęli intruza podczas trwającej ponad sześć godzin operacji. Operacja zakończyła się sukcesem, a nastolatka jest w stabilnym stanie. Na nagraniu, które udostępnił portal Metro.co.uk, uwieczniono moment, w którym lekarze wyciągają ważącą prawie 7 kg kulę włosów z organizmu 17-latki.

Jak podaje Times Now News, 17-latka od kilku lat próbowała dowiedzieć się prawdy o swoim stanie zdrowia. Już trzy lata temu wykonane badania doprowadziły lekarzy do podejrzeń, że nastolatka może mieć guza w żołądku. Po wielu miesiącach niepewności, okazało się, że diagnoza jest inna, a kobieta ma tzw. zespół Roszpunki. Jest to rzadki rodzaj niedrożności jelit wywołany trichofagią, czyli nawykiem zjadania włosów lub gryzienia ich końcówek.