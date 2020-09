Nie żyje przynosząca szczęście, 22-letnia ryba. Opłakuje ją prezydent: Będziemy za tobą tęsknić

Prezydent Zambii opłakuje śmierć ryby, która żyła w stawie na terenie należącym do drugiego co do wielkości uniwersytetu w kraju. Studenci wierzyli, że zwierzę przynosi im szczęście.

Jak podaje BBC, przez ostatnie dwadzieścia lat studenci Copperbelt University w Zambii wierzyli, że ryba żyjąca w stawie na terenie kampusu przynosi im szczęście na egzaminach. Mafishi miała 22 lata, a jej imię w lokalnym języku oznacza: „dużą rybę”. Społeczność akademicka była bardzo mocno związana ze zwierzęciem. Wiele osób określało Mafishi mianem „ikony” lub „symbolu uniwersytetu”. Studenci twierdzą, że sama jej obecność potrafiła podnieść na duchu. – Wystarczyło popatrzeć, jak pływa, a to uzdrawiało duszę przed egzaminami i w trudnych czasach – powiedział jeden ze studentów, którego słowa przytacza BBC. Lawrence Kasonde, szef związku studentów, zapowiedział, że okoliczności śmierci ryby zostaną dokładnie wyjaśnione. Prezydent Zambii: Wszyscy będziemy za tobą tęsknić Nad śmiercią ryby pochylił się prezydent Zambii, zamieszczając wpis w mediach społecznościowych. Edgar Chagwa Lungu przytoczył słowa Mahatmy Gandhiego: „Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym, w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami". „Cieszę się, że otrzymałaś stosowne pożegnanie. Wszyscy będziemy za tobą tęsknić” – dodał prezydent Zambii. Czytaj także:

