Białoruś. Służby aresztowały dwóch członków prezydium Rady Koordynacyjnej

W wydanym w środę komunikacie Komitetu Śledczego podkreślano, że wspomniani przedstawiciele demokratycznej opozycji działali w celu destabilizowania społeczno-politycznej, gospodarczej oraz informacyjnej sytuacji w kraju, a także prowadzili działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Mieli przy tym wykorzystywać media i internet. Aresztowanie zostało nazwane w tym przypadku „środkiem zapobiegawczym”. Tym samym noblistka Swiatłana Aleksijewicz została jedynym członkiem opozycyjnej RK pozostającym na Białorusi i przebywającym wciąż na wolności.

Oprócz członków prezydium Rady Koordynacyjnej zatrzymano też prawnika Ilję Saleja. W komunikacie podejrzewa się go o te same czyny, co w przypadku wyżej wspomnianej dwójki. Kalesnikawa ma znajdować się w areszcie w Mińsku przy ulicy Woładarskaha. Miejsce przetrzymywania Maksima Znaka jest nieznane. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do pięciu lat.

