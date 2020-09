Świat walczy z koronawirusem. 95 tys. nowych zakażeń w Indiach, ponad 1100 zgonów w USA

Hiszpania

W Hiszpanii w ciągu minionej doby wykryto 8964 nowe zakażenia koronawirusem. Sprecyzowano, że liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła w Hiszpanii do 29 628. Oznacza to, że podczas minionej doby zanotowano 34 nowe ofiary śmiertelne.

USA

1170 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych - poinformował w nocy ze środy na czwartek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W minionych 24 godzinach stwierdzono 33 205 zakażeń wirusem SARS CoV-2. Najnowszy raport pokazuje, że potwierdzają się już obawy amerykańskich epidemiologów, którzy we wtorek przewidywali na najbliższe dni przyrost wykrywanych przypadkach SARS-CoV-2. W trakcie długiego weekendu ze Świętem Pracy (Labor Day) przypadającym w miniony poniedziałek, Amerykanie często nie przestrzegali ich zaleceń i nie zachowywali dystansu w barach i restauracjach.

Niemcy

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 1892 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował w czwartek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarły trzy kolejne osoby. Najwięcej infekcji w ciągu doby diagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.

Francja

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 8577 zakażeniach koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby. To drugi co do wielkości dobowy przyrost od początku pandemii w tym kraju. Rekordowym dniem był 4 września, gdy stwierdzono 8975 nowych infekcji. W sumie we Francji odnotowano dotychczas łącznie 344 101 przypadków zakażenia. Liczba osób, które we Francji zmarły z powodu Covid-19, wzrosła w środę o 30, do 30 794.

Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano rekordową liczbę 95 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa ogólny bilans infekcji od początku pandemii w kraju do ponad 4,4 mln - poinformowało indyjskie ministerstwo zdrowia. Minionej doby stwierdzono 1172 zgony i jest to największy przyrost ofiar śmiertelnych w ciągu 24 godzin w Indiach od ponad miesiąca. Łącznie od wybuchu pandemii w związku z Covid-19 zmarło w tym kraju ponad 75 tys. osób.

Brazylia

W ciągu minionej doby w Brazylii zmarło 1075 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało w środę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Dzień wcześniej raport mówił o 504 przypadkach śmiertelnych. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 35 816 zakażeń koronawirusem. W sumie w Brazylii SARS-CoV-2 zakaziło się 4,2 mln osób, zmarło 128 539 osób.

Czytaj także:

Tragiczny bilans pandemii koronawirusa. Zmarło ponad 900 tys. osób