Dwie seniorki wyniesiono z pociągu. Jedna miała 4,21 promila

Chociaż w pociągu co jakiś czas można spotkać nietrzeźwego pasażera, to rzadko zdarza się, by takie problemy sprawiały starsze osoby. Nie dziwi więc zainteresowanie niemieckich mediów, które rozpisują się na temat incydentu z pociągu jadącego z Berlina.

Jak podaje lokalny portal Neue Westfälische, do zdarzenia doszło w pociągu ICE (Inter City Express) jadącym z Berlina. To właśnie tym składem podróżowały dwie starsze panie: 72-latka z Münster oraz 75-latka z Gütersloh. Kobiety najwyraźniej umilały sobie podróż dużymi ilościami alkoholu, ponieważ w pewnym momencie położyły się na korytarzu i nie były w stanie samodzielnie wstać. Obsługa pociągu postanowiła wezwać ratowników medycznych oraz policję federalną. Służby interweniowały w momencie, gdy skład wjechał na dworzec w Hanowerze. Policjanci wynieśli wówczas obie kobiety z wagonu, a następnie przeprowadzili badanie alkomatem. Okazało się, że 75-latka ma 3,02 promila, a jej młodsza o trzy lata towarzyszka aż 4,21 promila. Chociaż obie pasażerki nie były w stanie utrzymać się na nogach, to stanowczo odmawiały przewiezienia do szpitala. Kobiety przekonywały również, że wrócą do domu, ale te prośby i groźby nie przekonały funkcjonariuszy. Niesforne staruszki zostały przewiezione na izbę wytrzeźwień.