Ten dzień zmienił świat na zawsze. Dziś mija 19 lat od ataku na WTC

We wrześniu 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy kupiło bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami, skierowali dwa z nich na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci obrał za cel Pentagon, niszcząc część kompleksu. Ostatni z samolotów rozbił się na polach Pensylwanii. Przypuszcza się, że miał on uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Tak się jednak nie stało, gdyż pasażerowie, którzy dowiedzieli się o losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy i doprowadzili do tego, że samolot rozbił się właśnie w Pensylwanii. We wszystkich czterech katastrofach, zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków, nie licząc 19 porywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. Straty poniosły także służby miejskie, głównie straż pożarna i policja. W trakcie akcji ratunkowej zginęło ponad 300 funkcjonariuszy.

Osama bin Laden, założyciel Al-Kaidy i inspirator ataków w USA, został zabity przez żołnierzy z Navy Seals 2 maja 2011 roku. Rozkaz zabicia lub pojmania terrorysty wydał prezydent Barack Obama. Mimo tego, że od katastrofy minęło 19 lat, do tej pory ekspertom nadal nie udało się zidentyfikować szczątków wielu spośród 2996 ofiar, które zginęły w wyniku zamachu. Władze Nowego Jorku postanowiły umieścić szczątki niezidentyfikowanych ofiar zamachów terrorystycznych na World Trade Center w Muzeum Pamięci ataku z 2001 r. W miejsce zniszczonych bliźniaczych wież powstał One World Trade Center - najwyższy i najdroższy (3,9 mld dol.) budynek na półkuli zachodniej ma 104 piętra i mierzy aż 541 metrów.

Galeria:

WTC Transportation Hub

Obchody 19. rocznicy ataku na WTC

Podobnie jak w poprzednich latach, główne uroczystości odbedą się tradycyjnie przed pomnikiem upamiętniającym zamachy na World Trade Center w Nowym Jorku. Wezmą w nich udział wiceprezydent USA Mike Pence oraz kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden. Najważniejszym punktem obchodów rocznicy zamachu na WTC będzie odczytanie nazwisk ofiar. W związku z pandemią koronawirusa nie będzie jednak centralnej sceny, wokół której każdego roku gromadziło się mnóstwo Amerykanów. Ceremonia obchodów rocznicy 11 września odbędzie się także przy Pentagonie. Weźmie w niej udział sekretarz obrony Mark Esper. Wieczorem w miejscu ataków terrorystycznych w Nowym Jorku wystrzelą w górę dwa słupy światła, by upamiętnić ofiary.

Donald Trump wraz z Pierwszą Damą uda się do Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł jeden z porwanych samolotów.

