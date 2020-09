Nagie zwłoki modelki Playboya wyłowione z morza. W pobliżu mieści się baza NATO

Zwłoki 35-letniej modelki, której zdjęcia w przeszłości zdobiły rozkładówkę Playboya, znaleziono w sobotę 5 września. Włoskie media dopiero teraz informują, że zmarła to Galina Fedorowa. Kobieta ostatnio widziana była, jak wraz z fotografem poszła pływać w pobliżu miejscowości Teulada na Sardynii.

– Śledztwo trwa, a ze wstępnych ustaleń wynika, że młoda kobieta utonęła – poinformował w rozmowie z agencją AFP Enrico Lussu, zastępca prokuratora z Cagliari. Feralnego dnia Fedorowej towarzyszył fotograf Gerenius Tawarow. Z jego relacji wynika, ze para postanowiła wysiąść z pontonu i popływać w odległości kilkudziesięciu metrów od brzegu. W pewnym momencie silny prąd miał porwać łódź. Mężczyzna twierdzi, że wraz z modelką usiłował dopłynąć do brzegu wpław, a w pewnym momencie kobieta zawróciła do pontonu. Wtedy miał stracić ją z pola widzenia.

Baza NATO i chaotyczne zeznania

Włoski dziennik „Coriere della Sera” podaje nieoficjalnie, że zdaniem śledczych opowieść mężczyzny jest chaotyczna i wymaga weryfikacji. Media informują, że na pontonie znajdują się ślady uderzenia o skały. Na łodzi znaleziono z kolei butelki po alkoholu, a śledczy zabezpieczyli także sprzęt, w tym m.in. aparaty i drona wykorzystywanego do robienia zdjęć.

Tajemniczości całej sprawie dodaje fakt, że w pobliżu miejsca, gdzie doszło do wypadku, znajduje się baza NATO. Z tego względu śledczy zamierzają sprawdzić, co znajduje się na nośnikach zabezpieczonych na łodzi, by wykluczyć wątek szpiegostwa.