Nastolatka padła ofiarą zbiorowego gwałtu. Policja ściga 11 mężczyzn

Do szokującego przestępstwa opisywanego przez portal The Citizen doszło w miejscowości Tsolo leżącej w Republice Południowej Afryki. To właśnie tam 17-latka udała się w odwiedziny do przyjaciółki. Nastolatka później samotnie wracała do domu, a po drodze została napadnięta przez czterech mężczyzn. Ci zaciągnęli ją na pobliskie boisko piłkarskie i kolejno zgwałcili. Młoda kobieta została następnie zostawiona samej sobie, ale na tym nie koniec jej dramatu.

Z ustaleń śledczych wynika, że po chwili w miejscu przestępstwa pojawili się kolejni czterej mężczyźni, którzy również zgwałcili 17-latkę. Po tym, jak uciekli z boiska, dziewczynę wykorzystali także inni trzej oprawcy. Tym samym policja poszukuje aż 11 mężczyzn, a lokalny komisariat powołał już grupę zadaniową, która ma zająć się identyfikacją oraz zlokalizowaniem podejrzanych.

Rzecznik lokalnej policji Thembinkosi Kinana potwierdził, że zeznania ofiary wskazują na aż 11 oprawców. Nie wiadomo jednak, czy wspomniane trzy grupy mężczyzn znały się, kontaktowały między sobą, oraz czy planowały dokonać zbiorowego gwałtu. – Nie jest też jasne, czy pochodzą z tej samej miejscowości. Dochodzenie powinno ujawnić wszystkie fakty i motywy tego aktu – podsumował Kinana.