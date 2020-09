Austria zmaga się z drugą falą koronawirusa. „Jesteśmy na początku”

Od piątku do soboty w 9-milionowym kraju zarejestrowano prawie 870 nowych przypadków zakażeń, z czego połowę w stolicy kraju, Wiedniu. Od początku epidemii zachorowały w Austrii 33 tysiące ludzi, a 750 zmarło. „Jesteśmy na początku drugiej fali” (zakażeń) – napisał kanclerz Kurz w komunikacie, uprzedzając, że kraj niedawno przekroczył liczbę tysiąca nowych dziennych zakażeń i apelując do ludności o ścisłe stosowanie się do zaostrzeń i maksymalnych ograniczeń kontaktów.

W piątek austriacki rząd ogłosił zaostrzenie od poniedziałku zasady noszenia maseczek i utrzymania dystansu społecznego podczas imprez publicznych i w restauracjach. Noszenie maseczek będzie konieczne w środkach komunikacji publicznej, we wszystkich sklepach i wszystkich budynkach publicznych. Kanclerz Kurz uprzedził, że jeśli liczba przypadków zakażeń koronawirusem będzie rosnąć, nie wyklucza kolejnych obostrzeń; wyraził jednocześnie nadzieję, że uda się uniknąć wprowadzenia izolacji. (PAP)

