„Groźny” bulterier i 11-miesięczne dziecko. „Jak brat i siostra”

Bulterier to rasa, która kojarzy Wam się z agresywnymi psami? Nic bardziej mylnego, co pokazuje przypadek 2-letniego Boo, który zaprzyjaźnił się z 11 miesięczną Manu. O bulterierach, krążą legendy, które co pewien czas – za sprawą nagłaśnianych wypadków z agresywnymi przedstawicielami tej rasy – są podsycane.

Jakie jest usposobienie bulterierów?

Bulteriery są pewne siebie, zdecydowane, ruchliwe, ale potrafią być również uparte. Mogą także zdradzać tendencje do dominacji i zwykle nie akceptują obcych psów tej samej płci. Każdy przypadek jest jednak inny, a usposobienie psa, który wabi się Boo wskazuje, że przedstawiciele wspomnianej rasy mogą być łagodni jak baranki.

Niezwykła przyjaźń. 11-miesięczne dziecko i „groźny” bulterier

Profil na Instagramie, na którym widać przygody Boo i Manu śledzi już ponad 10 tys. internautów. Na publikowanych przez rodziców dziewczynki zdjęciach, widać szczególną więź, która wytworzyła się między dzieckiem i zwierzęciem. „Jak brat i siostra”, „Przepiękne”, „Oglądam Was na poprawę humoru” – komentują internauci, którzy nie ustają w komplementowaniu duetu.

