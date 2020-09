Ta kobieta schudła ponad 30 kg. Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba!

27-letnia Georgia przez większość swojego życia miała nadwagę. Gdy urodziła trzecie dziecko, postanowiła wprowadzić jedną zmianę. Zaczęła chodzić na spacery. Początkowo odległości, które pokonywała nie były długie. Kobieta nie poddawała się, a każdego kolejnego dnia starała się zwiększać dystans. Jak opisuje Georgia, wraz z utratą kolejnych kilogramów, wzrastała jej sprawność i poczucie pewności siebie. Wtedy też postanowiła zacząć trenować. Obecnie kobieta ćwiczy na siłowni sześć razy w tygodniu i całkowicie zmieniła swoją dietę.

Georgia założyła konto na Instagramie, na którym zachęca innych do zmiany nawyków żywnościowych i przejścia na zdrowy tryb życia. 27-latka publikuje także szereg zdjęć, na których widać jej spektakularną przemianę. Trzeba przyznać, że na niektórych zdjęciach trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. „Wiesz, co jest całkowicie normalne? Rozstępy, fałdki i luźna skóra. Próba zmiany nieuniknionego jest dla was wyczerpująca. Im szybciej przestaniesz szukać sposobów, aby to zmienić, tym szybciej nauczysz się z tym żyć” – przekonywała, prosząc kobiety, aby akceptowały i pokochały swoje ciało, nie zważając na to, w jaki sposób się zmienia.

