Ponad 6 tys. zakażeń koronawirusem we Francji. Wykonano mniej testów

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 6158 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 34 kolejne osoby zmarły w wyniku COVID-19 - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Liczba zgonów na COVID-19 we Francji wzrosła do 30 950. Od wybuchu pandemii potwierdzono w kraju 387 252 przypadki zakażenia.

Liczba nowych przypadków we Francji w poniedziałek jest niższa niż ta, którą zgłoszono w niedzielę, o 1025. Jest też znacznie niższa niż odnotowana w sobotę rekordowa liczba 10 561 nowych infekcji. Agencja Reutera podkreśliła jednak, że poniedziałkowy bilans zawsze jest niższy, gdyż w niedzielę przeprowadza się mniej testów.

Siedmiodniowa średnia krocząca nowych przypadków w poniedziałek wyniosła 8324, 28. dzień z rzędu osiągając rekordową wysokość. Najniższy poziom - 272 - odnotowano 27 maja, dwa tygodnie po zakończeniu dwumiesięcznego lockdownu.