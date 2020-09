Ośmiu mężczyzn oskarżonych o zbiorowy gwałt na 15-latkach. Dwóch z nich to lokalni raperzy

Gwałt został zgłoszony 7 września około godziny 3 nad ranem. Dwie 15-latki opowiedziały policjantom o tym, że bawiły się na imprezie w willi położonej w Materze na południowym-wschodzie Włoch. Po północy kilku z obecnych na imprezie mężczyzn miało wyprowadzić jedną z nastolatek do ogrodu. Koleżanka zaniepokojona losem znajomej udała się ich śladami. Sprawcy mieli pobić i zgwałcić obie dziewczyny, a wszystko nagrać swoimi telefonami.

Czterech w areszcie

Policjanci po wysłuchaniu dziewczyn zawieźli je do szpitala. Tam stwierdzono, że w ich organizmach znajdują się narkotyki. 15-latki twierdzą, że substancje odurzające musiały zostać wrzucone do ich napojów. Na podstawie ich zaznań podejrzewa się ośmiu mężczyzna. Dziennik „Corriere della Sera” podał ich nazwiska, to: 21-letni Alessandro Zuccaro, 19-letni Giuseppe Gargano, 23-letni Michele Masiello, 22-letni Alberto Lopatriello. Ta czwórka została zatrzymana i przebywa w areszcie.

Czterech na wolności

Oprócz wspomnianych wyżej osób policja podejrzewa też Michele Leone oraz Egidio Andriulli, raperów znanych jako Red Michael i Meu Deus. Ta dwójka została przesłuchana, obecnie znajduje się jednak na wolności. Obaj raperzy znani są z seksistowskich tekstów chwalących przemoc wobec kobiet. Ojciec jednego z nich jest policjantem. Ostatnich dwóch podejrzanych jeszcze nie namierzono. W przypadku jednego z nich nie udało się ustalić nawet nazwiska.

