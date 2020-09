Polska wśród oskarżonych w precedensowym procesie. Najmłodszy skarżący ma 8 lat

21-letnia Cláudia Agostinho, 20-letnia Catarina Mota, 17-letni Martim Agostinho, 15-letnia Sofia Oliveira, 12-letni André Oliveira i 8-letnia Mariana Agostinho oskarżają Rosję, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Ukrainę, Norwegię i Turcję, a także 27 państw Unii Europejskiej, w tym ojczystą Portugalię. Wszystkim tym krajom zarzucają prowadzenie polityki "nieprzychylnej klimatowi" i w konsekwencji podniesienia się średniej temperatury powietrza oraz pogorszenia ich warunków życia.

Najwyższe temperatury od 90 lat

Część ze skarżących pochodzi z dystryktu Leiria, stale cierpiącego z powodu pożarów. Inni to mieszkańcy Lizbony i okolic, gdzie co roku notuje się ekstremalnie wysokie temperatury, takie jak 44 stopnie Celsjusza w 2018 roku. Przypominają też o śmiercionośnych pożarach z 2017 roku oraz o tegorocznym, najgorętszym lipcu od 90 lat. W imieniu aktywistów pozew złożyła organizacja Global Legal Action Network. Jej przedstawiciele liczą na to, że działanie młodych ludzi może wywrzeć presję na europejskich rządach. Oskarżenie dotyczy m.in. przyczynienia się do niszczenia lasów na całym świecie, wynikające z konsumpcyjnych potrzeb europejskich społeczeństw.