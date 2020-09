Przechodnie kopali w kolorowe piłki myśląc, że są prawdziwe. To mogło zaboleć

O sprawie poinformowała hiszpańska Marca. W weekend wystartowały rozgrywki Primera Division, które pasjonują kibiców w całej Hiszpanii. Władze Madrytu postanowiły przeprowadzić nietypową kampanię reklamową, malując kamienne piłki tak, by przypominały futbolówki Pumy używane przez piłkarzy w tym sezonie. Starania stołecznego miasta nie dziwią biorąc pod uwagę fakt, że to Real Madryt sięgnął w ubiegłym sezonie po tytuł mistrzowski.

I chociaż organizatorzy akcji zastrzegli, że kamienne piłki są tzw. sztywnymi elementami, to niektórzy przechodnie najwyraźniej nie zwracali uwagi na napisy, kopiąc futbolówki. To mogło zakończyć się bolesnymi urazami szczególnie, że część kul swoim rozmiarem przypominała oryginalne piłki, dezorientując tym samym mieszkańców i turystów. Po serii zgłoszeń Rada Miejska postanowiła anulować kampanię, przemalowując kamienne elementy na szaro, czyli wracając do pierwotnego koloru.

Chociaż rozgrywki ligi hiszpańskiej oficjalnie wystartowały 12 września, to jeszcze nie wszystkie kluby rozegrały swoje mecze. Na inauguracyjne starcia wciąż czekają zawodnicy chociażby FC Barcelony, Realu Madryt i Atletico, a po pierwszej kolejce liderem tabeli jest Valencia, która wyprzeda Granadę oraz Osasunę.

