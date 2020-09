Zaskakujący sposób na antymaseczkowców. Musieli położyć się w trumnach

Za łamanie zasad reżimu sanitarnego w mieście Gresik w Indonezji obowiązują kary finansowe lub obowiązek odbycia prac społecznych. Nadal jednak nie wszyscy stosują się do obowiązku noszenia maseczek. Władze prowincji Jawa Wschodnia, w której położone jest wspomniane wyżej miasto, wpadły na nietypowy pomysł, jak poradzić sobie z antymaseczkowcami. Jak podaje Jakarta Post, szef dystryktu Cerme postanowił, że osoby, które złamały zasady reżimu sanitarnego, pomogą przy kopaniu grobów na publicznym cmentarzu w wiosce Ngabetan. Urzędnik stwierdził, że w okolicy brakuje grabarzy, dlatego przyda się każda para rąk do pomocy. Podkreślił, że z szacunku do rodzin zmarłych z powodu COVID-19, osoby te nie będą brały udziału w ceremoniach pogrzebowych. - Miejmy nadzieję, że może będzie to miało odstraszający efekt przed naruszeniami zasad - zaznaczył. Łącznie ukarano 54 osoby, które musiały się również przez co najmniej 45 minut modlić się

Na jeszcze inny pomysł wpadły władze Dżakarty. Osoby, które zostały przyłapane na niestosowaniu się do obowiązku zakrywania nosa oraz ust, musiały na kilka minut położyć się w instalacji imitującej trumnę. Gdy został zwolniony z kary, trumna, w której leżał, została wysterylizowana, aby mogła się w niej położyć kolejna osoba negująca istnienie pandemii koronawirusa.

Koronawirus w Indonezji

Do tej pory w Indonezji potwierdzono ponad 225 tysięcy zakażeń koronawirusem (3507 w ciągu minionej doby). Ministerstwo Zdrowia odnotowało 8965 zgonów związanych z COVID-19. Do tej pory wyzdrowiało ponad 160 tysięcy pacjentów. W kraju przeprowadzono ponad 2,7 mln testów na obecność koronawirusa.

