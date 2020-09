Nie żyje była gwiazda porno. Miała 24 lata

Zoe Parker pochodziła z amerykańskiego Stanu Teksas, a szerokiej publiczności dała się poznać za sprawą występów w filmach pornograficznych. Od 2014 do 2019 roku zagrała w około 120 produkcjach tego typu – podaje Daily Star. Na swoim koncie miała również nominację do nagrody Best Virtual Reality Sex Scene. Młoda Amerykanka postanowiła jednak zakończyć „karierę” i wrócić do domu rodzinnego. Niedawno zaręczyła się z Joe Campbellem i to właśnie jej narzeczony przekazał w sieci informację o śmierci 24-latki.

Z komunikatu zamieszonego w serwisie GoFoundMe, gdzie trwa zbiórka na pogrzeb byłej aktorki (do tej pory udało się zebrać niemal 500 dolarów – przyp.red) porno wynika, że zmarła on w sobotę 12 września około godz. 2 nad ranem. Campbell przekazał, że jego narzeczona „zmarła we śnie”, ale nie ujawnił szczegółowych informacji na temat jej zgonu. Zaznaczył jedynie, że po powrocie do Teksasu Parker chciała być blisko swojej rodziny, by „rozpocząć nowe życie”.

