Agresywne orki atakują statki. Kilka załóg zgłosiło problemy

„The Guardian” podaje, że żeglarze w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wysyłali niepokojące zgłoszenia o „bliskich” spotkaniach z orkami. Na skutek agresywnego zachowania tych zwierząt dwie łodzie straciły część sterów, kilka załóg odnotowało szkody innego typu, a co najmniej jeden członek załogi był poobijany po tym, jak upadł na pokładzie. Ostatni incydent miał miejsce 11 września, kiedy u wybrzeży A Coruña orka staranowała rufę jachtu Halcyon co najmniej 15 razy. Łódź straciła sterowność i została odholowana do portu.

„Niepokojące” zachowanie orek

Kilka tygodni temu pojawiły się też doniesienia o agresywnej orce pływającej około 70 mil morskich dalej, w okolicach Vigo. Tam 30 sierpnia statek płynący pod francuską banderą zawiadomił przez radio straż przybrzeżną, że jest atakowany przez orki. Tego samego dnia okręt hiszpańskiej marynarki wojennej Mirfak stracił część steru na skutek uderzenia przez orki. Naukowcy zajmujący się badaniem tej populacji w Cieśninie Gibraltarskiej komentując te informacje wyrazili chęć zgłębienia tematu. Zdaniem ekspertów orki często podążają za łodziami, ale nigdy nie są aż tak agresywne, by z impetem uderzać w okręty.

Hiszpańskie władze morskie wydały już oficjalne ostrzeżenie dla wszystkich okrętów pływających wzdłuż wybrzeża, by zachowywały odpowiedni dystans od orek. Wypowiedzi samych żeglarzy świadczą jednak o tym, że jest to trudne, ponieważ często grupy tych ssaków wręcz ścigają okręty, co zdaniem naukowców jest „bardzo niezwykłe”, a wręcz „niepokojące”.

