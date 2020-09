Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie. Mówiła o strefach wolnych od LGBT

Część wystąpienia Ursuli von der Leyen skupiła się na kwestii koronawirusa. – Wirus tysiąc razy mniejszy od ziarenka piasku pokazał, jak delikatne może być życie. Ujawnił obciążenie naszych systemów opieki zdrowotnej i ograniczenia modelu, który ceni bogactwo ponad dobrobyt – kontynuowała. Wskazywała także, że COVID-19 przyczynił się do zmiany ludzkich zachowań oraz sposobu zachowań. – Pokazał nam, jak krucha jest nasza wspólnota wartości i jak szybko można ją kwestionować na całym świecie, a nawet tutaj, w naszej Unii – dodała.

„Czas zabrać się do pracy”

Przewodnicząca KE wskazywała także na pozytywne aspekty ostatnich miesięcy, mówiąc m.in. o „poświęcenie osobistej wolności dla bezpieczeństwa innych” . – Przekształciliśmy strach i podziały między państwami członkowskimi w zaufanie do UE. Pokazaliśmy, co jest możliwe, gdy ufamy sobie nawzajem i instytucjom europejskim – zaznaczyła.

Przemówienie polityk zawierało również elementy „motywacyjne”, ponieważ wskazała ona na szansę dla UE na to, by stać się silniejszą wspólnotą. – Mamy wszystko, czego potrzebujemy, by tak się stało. Otrząsnęliśmy się ze starych wymówek i domowych wygód, które zawsze nas powstrzymywały. Mamy wizję, plan, inwestycję. Czas zabrać się do pracy – mówiła.

Strefy wolne od LGBT

Von der Leyen zwróciła uwagę również na problemy mniejszości seksualnych. – Nie spocznę, jeśli chodzi u budowanie Unii równości. Unii, w której możesz być tym, kim jesteś i kochać kogo chcesz – bez strachu przed oskarżeniami lub dyskryminacją. Ponieważ bycie sobą nie jest twoją ideologią. To twoja tożsamość – argumentowała. Polityk nawiązała również do tzw. stref wolnych od LGBT, które wyznaczano w polskich powiatach. – Strefy wolne od LGBTQI to strefy wolne od ludzi. Nie ma dla nich miejsca w naszej Unii – dodała zapewniając, że KE wkrótce przedstawi „strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI” . – Będę również dążyć do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju – podsumowała.

Czytaj także:

„Kaczyński, zdrajca wsi!” Protest rolników pod siedzibą PiS, wśród demonstrantów Renata Beger