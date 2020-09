Aktor grał ciężko ranną postać. To, co zrobił bezpański pies, zaskoczyło wszystkich

Nagranie udostępnione na Facebooku przez portal Kocaelivizyon.com powstało w Turcji, gdzie występował teatr uliczny. W pewnym momencie widać na nim aktora upadającego na ziemię, który najwyraźniej miał odegrać cierpiącą, umierającą postać. Obecny na miejscu bezpański pies podszedł do mężczyzny, chcąc mu pomóc. Pozostali członkowie grupy teatralnej próbowali odciągnąć czworonoga, który za punkt honoru postawił sobie pocieszenie „poszkodowanego”, a ich próby po kilkunastu sekundach przyniosły efekt.

Chce pomóc psu

Dziennikarze portalu The Dodo dotarli do aktora, któremu chciał pomóc pies. – Postać, którą grałem, była ranna i bardzo cierpiała. Spadłem z konia i ciężko oddychałem – relacjonował Numan Ertuğrul Uzunsoy. – Nagle poczułem ciepło na twarzy. Byłem bardzo szczęśliwy, gdy poczułem pocałunki psa. Był jak anioł, który chciał mi pomóc. To dla mnie bardzo emocjonalny moment, nie spodziewałem się tego – przyznał artysta.

Uzunsoy przyznał, że chciałby pomóc psu znajdując mu nowy dom. – Następnego dnia poszedłem w to samo miejsce, szukając go. Ludzie powiedzieli mi, że on tam zazwyczaj przesiaduje – powiedział aktor. Będę go szukał, aż znajdę. Zawsze kochałem zwierzęta – zadeklarował. Nagranie z udziałem artysty i psa doczekało się już ponad 300 tys. wyświetleń oraz ponad 200 udostępnień.

