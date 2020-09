Ojciec Rydzyk z zakazem odprawiania mszy w kilku kanadyjskich diecezjach. Odetną go od pieniędzy Polonii?

Petycję ws. „ukrócenia politycznej działalności Tadeusza Rydzyka” na ręce arcybiskupa Edmonton złożył kanadyjski polityk polskiego pochodzenia, Thomas Lukaszuk. W korespondencji z Onetem poinformował on o treści decyzji, którą otrzymał w tej sprawie. „Ojciec Rydzyk nie otrzyma pozwolenia na przybycie do naszej Archidiecezji (...). Potwierdziłem również, że biskupi Alberty i NWT (Northwest Terriotories) także nie wyrażą pozwolenia, żeby odwiedzał ich diecezje” – pisał Richard Smith. Powodem takiej decyzji jest kontrowersyjna działalność polityczna Tadeusza Rydzyka i jego mediów

Uderzenie w finanse o. Rydzyka

O. Rydzyk w archidiecezji Edmonton nie będzie mógł nawet organizować spotkań na terenie parafii katolickich. Dotyczy to Diecezji Calgary, Diecezji św. Pawła, Archidiecezji Grouard-McLennan, Diecezji Mackenzie-Fort Smith i Ukraińskiej katolickiej eparchii Edmonton. Zwłaszcza w przypadku Calgary i Edmonton jest to istotne, ponieważ znajdują się tam spore skupiska Polonii. W całej Kanadzie według szacunków Lukaszuka organizacje o. Rydzyka zbierają co roku około 300 tys. dolarów kanadyjskich. W planach polityka jest odebranie im statusu organizacji charytatywnych oraz rozszerzenie zakazów na cały kraj.

Czytaj także:

Szokująca kwota dotacji dla o. Rydzyka. Gliński zdradził szczegółyCzytaj także:

Wjechał na teren Radia Maryja i podpalił swój samochód. 37-latek zatrzymany po ucieczceCzytaj także:

Starcie posłanki PiS z posłem Lewicy o ojca Tadeusza Rydzyka. „To nie jest mój ojciec”