Chcą usunąć królową Elżbietę II ze stanowiska głowy państwa. „Nadszedł czas”

Władze karaibskiej wyspy chcą doprowadzić do usunięcia brytyjskiej królowej z funkcji głowy Barbadosu przed 55. rocznicą odzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii, czyli do listopada 2021 roku. „Nadszedł czas, aby całkowicie zostawić za sobą naszą kolonialną przeszłość. Jest to ostateczne zadeklarowanie zaufania do tego, kim jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni” – podkreśliła premier państwa.

Pałac Buckingham w odpowiedzi na te doniesienia podkreślił, że decyzja ta jest indywidualną sprawą rządu i mieszkańców Barbadosu. Królewski korespondent BBC Jonny Dymond zaznaczył, że pomysł był „wielokrotnie dyskutowany i publicznie omawiany” .

Oświadczenie premier Mii Mottley było częścią jej przemówienia tronowego, w którym nakreśliła politykę i planowane programy rządu przed nową sesją parlamentu.

Barbados nie byłby pierwszą byłą kolonią brytyjską na Karaibach, która stała się republiką. Gujana zdecydowała się na ten krok w 1970 roku, niecałe cztery lata po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii. Trynidad i Tobago poszły w jej ślady w 1976 roku, a Dominika w 1978 roku.

