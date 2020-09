USA. Ktoś chciał otruć prezydenta Donalda Trumpa. Wykryto list z trucizną

Cała poczta, która zaadresowana jest do Białego Domu, początkowo jest sortowana i dokładnie sprawdzana w placówce poza siedzibą prezydenta. W rozmowie z CNN funkcjonariusz organów ścigania przekazał, że śledczy wykonali już dwa testy listu, aby upewnić się, że zawiera on rycynę. Nie pomylili się. Teraz sprawdzana jest hipoteza, jakoby przesyłka została wysłana do Donalda Trumpa z Kanady.

„Jesteśmy świadomi doniesień o przesyłkach zawierających rycynę skierowanych do witryn rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. Kanadyjskie organy ścigania ściśle współpracują ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami. Ponieważ jest to aktywne dochodzenie, nie możemy zdradzać jego szczegółów” – przekazała w oświadczeniu Mary-Liz Power, główna rzeczniczka kanadyjskiego ministra ds. bezpieczeństwa publicznego Billa Blaira.

Sprawę badają FBI i Secret Service. „FBI, Secret Service i partnerzy US Postal Inspection Service prowadzą dochodzenie w sprawie podejrzanego listu otrzymanego w placówce pocztowej rządu USA. W tej chwili nie ma żadnego znanego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego” – podało biuro terenowe FBI w Waszyngtonie.

Rycyna to białko o silnych właściwościach toksycznych pochodzące z rącznika pospolitego. W przeszłości była używana do przeprowadzania ataków. Najsłynniejszym z nich jest ten z 7 września 1978 roku, kiedy agent KGB zabił w Londynie bułgarskiego dysydenta Georgi Markowa przez wstrzelenie podskórne ok. 0,5 mg rycyny w platynowej kulce o średnicy 1,6 mm z mikroskopijnymi otworami, przez które rycyna przedostała się do organizmu Markowa.

Listy z rycyną do Białego Domu wysyłane już były i w 2003 i w 2013 roku.