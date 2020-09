Strzelanina na „nielegalnej” imprezie domowej w Rochester. Nie żyją dwie osoby, 14 jest rannych

Policja szacuje, że na imprezie młodzieżowej było około 100 osób. Pełniący obowiązki szefa policji Mark Simmons przekazał, że służby wciąż starają się ustalić, kto odpowiada za strzelaninę. Ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna, których tożsamości nie podano do wiadomości publicznej. Wiadomo, że byli oni w wieku od 17 do 23 lat. Na razie w sprawie nikt nie został zatrzymany.

– To naprawdę tragedia o ogromnych rozmiarach. 16 ofiar to dla naszej społeczności, która teraz przechodzi tak wiele, niepotrzebna tragedia. Ludzie, którzy decydują się na takie działania, postępują haniebnie – podkreślił Simmons na konferencji prasowej. Wyraził także frustrację z powodu tego, że ktoś organizuje duże imprezy, podczas pandemii koronawirusa. – To kolejna tragedia, w wyniku organizowania tych nielegalnych imprez domowych, które – po pierwsze są niebezpieczne z powodu COVID-19, a po drugie są pełne alkoholu i przemocy, co jest przepisem na katastrofę – dodał.

Miasto wciąż mierzy się z kontrowersjami w związku ze śmiercią Daniela Prude'a, którego policjanci udusili podczas zatrzymania, dociskając jego głowę do trawnika. Wydarzenie, które miało miejsce w marcu, dopiero teraz zostało podane do wiadomości publicznej. Burmistrzyni miasta zwolniła w związku z tym szefa policji La'Rona Singletary'ego, który – jak przekazała – okłamał ją w sprawie okoliczności śmierci Prude'a.

Czytaj także:

USA. Ktoś chciał otruć prezydenta Donalda Trumpa. Wykryto list z trucizną