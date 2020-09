Rosja. Drugi dzień z rzędu liczba zakażeń koronawirusem przekracza 6 tys.

Dobowy przyrost zakażeń rośnie w Rosji kolejny dzień z rzędu i wrócił obecnie do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Łączna liczba osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa, wynosi teraz 1 103 399.

Naczelny lekarz zakaźny w ministerstwie zdrowia Władimir Czułanow powiedział w sobotę, że we wrześniu i październiku nastąpi w Rosji nieduży wzrost zakażeń. Jesienny wzrost Czułanow wiąże z rozpoczęciem roku szkolnego i powrotem z urlopów. – Prowadzi to do bliższych kontaktów społecznych, a więc do pewnego wzrostu zachorowań – ocenił.

Zdaniem lekarza w Rosji wciąż obserwowany jest powolny spadek infekcji po pierwszej fali epidemii, dlatego nie należy mówić o drugiej fali.

Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że w Rosji nie ma obecnie nasilenia epidemii.

Z Moskwy Anna Wróbel