Ponad milion testów na COVID-19 w ciągu doby. Rekord w Stanach Zjednoczonych

Dokładna liczba wykonanych w sobotę badań to 1 061 411 – wynika z danych portalu COVID Tracking Project magazynu „The Atlantic” .Pytani przez Reutersa eksperci uważają, że liczba ta i tak jest za niska, by powstrzymać w Stanach Zjednoczonych epidemię. Ich zdaniem testy pod kątem SARS-CoV-2 powinny być w USA bardziej powszechne i potrzeba od 6 do 10 milionów takich badań dziennie.

Zgodnie z wrześniową analizą Reutersa w większości stanów (27 z 50) odsetek testów z pozytywnym wynikiem na COVID-19 wynosił ponad 5 proc. Próg ten przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) uznawany jest za niepokojący.

Koronawirus w USA. Ile osób zmarło na COVID-19?

Ze statystyk prowadzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynika, że od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło 199 474 Amerykanów. Telewizja NBC, powołując się na własne zestawienia, już w sobotę informowała jednak, że liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.