Shiba inu z szerokim uśmiechem podbija sieć! Dlaczego? Jest jeden powód

Prawie 100 tys. fanów na Instagramie to dorobek internetowy Uni – szczeniaka rasy shiba inu. Zwierzę mieszka w Tokio w Japonii i wyróżnia się… uśmiechem, co przyciąga z dnia na dzień kolejnych internautów. Ma kochającego właściciela, mnóstwo zabawek i prowadzi aktywne życie, co potwierdzają fotografie publikowane na co dzień w mediach społecznościowych.

Najszczerszy i jednocześnie najszerszy uśmiech na pyszczku zwierzęcia pojawia się, kiedy jego nos wyczuwa nęcące zapachy. Dla psa nie ma różnicy, czy jest to karma, przysmaki dla zwierząt, czy ludzkie jedzenie jak makaron lub ryż. Wygląda na to, że sam widok jedzenia wywołuje u psa reakcję, którą jest uśmiech.

„Przepiękny łakomczuch"

Użytkownicy mediów społecznościowych komplementują psa w mediach społecznościowych. Zwracają uwagę na jego szeroki uśmiech i podkreślają, że samo patrzenie na zdjęcia zwierzaka poprawia im humor. „Przepiękny łakomczuch", „Podejrzewam, że zwiedziłeś więcej miejsc niż wiele osób", „Pyta Was o pozwolenie? Czy rzuca się na jedzenie?” – czytamy w komentarzach.

