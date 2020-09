Niemiecki śledczy: Mamy dowody na to, że Madeleine McCann nie żyje

Minęło 13 lat, odkąd Madeleine McCann, która miała zaledwie 3 lata, zniknęła z wakacyjnej willi brytyjskiej rodziny w portugalskim regionie Algarve. Chociaż rodzice dziewczynki początkowo byli głównymi podejrzanymi w sprawie, z biegiem lat władze odeszły od tej tezy.

„Kate i Gerry nie tracą nadziei”

W ubiegłym tygodniu główny niemiecki śledczy Hans Christian Wolters powiedział, że „wszystko wskazuje na to, że Madeleine McCann nie żyje” . Rodzice dziewczynki wciąż jednak mają nadzieję, że ich córka, która gdy zaginęła w 2007 roku miała trzy lata, okaże się żywa. W rozmowie z „The Sun” przyjaciel pary powiedział: „Dopóki ciało nie zostanie znalezione i nie zostanie udowodnione, że należy ono do Madeleine, Kate i Gerry nie tracą nadziei” .

– Te teorie o tym, że ona nie żyje, ale nie mają ciała, były powtarzane wielokrotnie podczas ostatnich trzech i pół miesięcy, jednak przez ten cały czas nie nastąpiły znaczące zmiany w śledztwie. To pozostawia Garry'ego i Kate w stanie zawieszenia, ponieważ nie wiedzą, czy nastąpi jakich przełom, czy niestety niemieccy śledczy mogli się mylić. To był dla nich (rodziców dziewczynki – red.) kolejny bardzo trudny okres – podkreślił informator. Metropolitan Police Service wciąż prowadzi śledztwo ws. Madeleine McCann w kierunku zaginięcia.

W czerwcu oświadczenie w sprawie wydali Kate i Gerry McCann. „Chcielibyśmy podziękować siłom policyjnym za ich dalsze wysiłki w poszukiwaniu Madeleine. Jedyne, czego chcieliśmy to znaleźć ją, odkryć prawdę i postawić winnych przed wymiarem sprawiedliwości” – podali.

Co mówi niemiecki prokurator?

Śledczy uważają, że wiele elementów układanki wskazuje na zaangażowanie w sprawę zaginięcia dziewczynki Christiana Bruecknera. Ten jednak zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego z porwaniem Madeleine. Prokurator Hans Christian Wolters zaznaczył w ostatnim z oświadczeń, że wciąż nie ma wystarczających dowodów na to, aby postawić 43-letniemu Bruecknerowi zarzutów w związku z zaginięciem dziewczynki. – Jednym z dowodów wskazujących na jego zaangażowanie w sprawę jest sygnał z telefonu komórkowego, którego używał w czasie zaginięcia Madeleine McCann i okazało się, że przebywał wtedy w rejonie ośrodka Ocean Club, w którym dziewczynka przebywała z rodzicami – powiedział Wolters w wywiadzie dla portugalskiego nadawcy państwowego RTP. Pytany wprost o to, czy ma jakieś dowody materialne na to, że dziewczynka nie żyje, odpowiedział: „Tak” . Nie chciał jednak podać żadnych bardziej szczegółowych informacji.

