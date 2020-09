Skandal w Korei Płd. Wstrzymano masowe szczepienia przeciw grypie, pytania o 5 mln dawek

Aby zmniejszyć liczbę zachorowań na grypę w sezonie, gdy zbiegną się one z przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2, władze w Seulu postanowiły podnieść liczbę szczepień. W porównaniu do ubiegłego roku, gdy wykonano blisko 30 mln szczepień, planowano zaszczepić o 20 proc. więcej osób

Bezpłatne szczepionki miało otrzymać 19 mln mieszkańców kraju, w tym dzieci, kobiety w ciąży i seniorzy. Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) ogłosiła jednak, że część partii szczepionki, liczącej 5 mln dawek, była wystawiona na działanie zbyt wysokiej temperatury. Specyfik mógł przez to stracić na skuteczności – pisze Yonhap.

Szczepienia przeciw grypie a COVID-19

Rząd planuje szczepienia przeciw grypie, by lepiej przygotować się do możliwego wzrostu zakażeń koronawirusem na jesieni. COVID-19 charakteryzuje się podobnymi objawami co grypa, w tym kaszlem, bólem gardła i gorączką, więc lekarzom nie jest łatwo odróżnić te choroby po objawach.

Korea Płd. od połowy sierpnia walczyła z dużym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, jednak liczby wykrywanych przypadków od trzech dni utrzymują się poniżej 100. We wtorek zgłoszono 61 nowych infekcji, łączny bilans wzrósł do 23 106 przypadków, a bilans zgonów – do 388.

