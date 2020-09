Wampirzyca piekielna wyrzucona na plażę? Naukowcy są zdumieni

Na tajemniczego głowonoga natknął się na plaży Whidbey jeden ze spacerowiczów wczesnym rankiem. Zdjęcia, które wykonał, pokazał lokalnej organizacji zajmującej się ochroną zwierząt i przyrody. Nie jest łatwo jednak po samych zdjęciach rozszyfrować, co to za gatunek. Eksperci zakładają, że może to być wampirzyca piekielna albo haliphron atlanticus.

Część ekspertów uważa, że musi to być wampirzyca piekielna, zwana także wampirnicą. Została po raz pierwszy opisana przez Carla Chuna w 1903 roku. Określił on wtedy ją jako „bardzo małą, ale straszną ośmiornicę, czarną jak noc, ze szczękami białymi jak kość słoniowa i krwistoczerwonymi oczami” . Na końcówkach ramion ma ona fotofory, które wytwarzają bioluminescencyjny płyn, tworzący wokół głowonoga rodzaj świecącej zasłony.

Inni badacze są jednak zdania, że może to być haliphron atlanticus – jedna z dwóch największych, obok ośmiornicy olbrzymiej, współcześnie żyjących gatunków ośmiornic. Ich całkowita długość dochodzi do 2,9 metrów, a szerokość płaszcza do 69 centrymetrów.

Jedno jest pewne, naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego są zgodni, że nie jest to ich lokalny gatunek. Nie wiadomo, skąd zwierze wzięło się na plaży, jednak komentujący post organizacji Whidbey Camano Land Trust zaznaczają, że na plaży tej często pojawiają się niespotykane gatunki. W naszej galerii zobaczyć możecie zdjęcia głowonoga.

Czytaj także:

51-letnia Jennifer Lopez wrzuciła swoje zdjęcie w bikini. Fani są zachwyceni