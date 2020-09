Wielka Brytania. Premier ogłasza drugi lockdown

Zgodnie z zapowiedziami, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson na forum Izby Gmin ogłosił we wtorek kolejny etap walki z koronawirusem. Oznacza to powrót do niektórych obostrzeń. Wieczorem planowane jest jego wystąpienie telewizyjne. Szef rządu zaapelował, by od środy osoby, które mogą to zrobić, powróciły do pracy zdalnej. Od czwartku puby, restauracje i inne lokale gastronomiczne będą otwarte do godz. 22.

Liczba osób, które mogą uczestniczyć w weselach i innych tego typu przyjęciach, została zmniejszona do 15. Zrezygnowano z planowanego na 1 października częściowego powrotu kibiców na stadiony.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Ponad 4 tys. chorych dziennie

Poniedziałek był trzecim dniem w ciągu ostatnich czterech, gdy liczba nowo wykrytych zakażeń SARS-CoV-2 była wyższa - i to znacząco - niż 4000, podczas gdy zaledwie 6 września po raz pierwszy od maja przekroczyła 2000. Wieczorem naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zarekomendowali podniesienie z powrotem zagrożenia koronawirusem z poziomu 3 do 4 w pięciostopniowej skali, co oznacza, że rozprzestrzenianie się wirusa jest wysokie lub rośnie w postępie geometrycznym, w związku z czym powinny być utrzymane zasady dystansu społecznego.

Decyzje ogłoszone we wtorek przez Johnsona odnoszą się tylko do Anglii, bo ochrona zdrowia w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej jest w kompetencjach tamtejszych rządów, ale również we wtorek zaostrzone restrykcje ma przedstawić rząd szkocki, zaś po południu wchodzą w życie dodatkowe restrykcje na terenie całej Irlandii Północnej.

