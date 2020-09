Nakaz zostawania w domu, zamknięte szkoły. Orune to jedyna taka miejscowość

To prawie „nowy lockdown” – tak włoskie media podsumowują sytuację w Orune, gdzie mieszka około 2300 osób. Zamknięte zostały lokale gastronomiczne i sklepy z wyjątkiem tych z artykułami pierwszej potrzeby, a do mieszkańców zaapelowano o to, by wychodzili z domu wyłącznie w uzasadnionych pilnych przypadkach. W ten sposób lokalne władze zareagowały na wykrycie w minionych godzinach 52 zakażeń koronawirusem, co doprowadziło do objęcia kwarantanną 150 osób.

Wcześniej z powodu rosnącej liczby zakażeń burmistrz Pietro Deiana podjął decyzję o przełożeniu otwarcia szkół na 5 października. Tymczasem to właśnie we wtorek na Sardynii rozpoczął się rok szkolny.

Restrykcje w Orune dotyczą także miejscowej branży rolnej. Osoby w niej zatrudnione mogą udawać się do miejsca swej pracy wyłącznie w pojedynkę.

Z Rzymu Sylwia Wysocka