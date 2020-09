Szokujące metamorfozy po wyjściu z nałogu. Zobacz zdjęcia przed i po

Kevin Alter przez wiele lat walczył z uzaleznieniem od narkotyków. Po wyjściu z nałogu postanowił założyć platformę The Addict's Diary, w ramach której pomaga tym, którzy nadal zmagają się z problemami. – Byłem pacjentem w ponad 29 ośrodkach leczenia. Miałem także przywilej prowadzenia czystego i trzeźwego życia przez ostatnie kilka lat. Przywilej przemawiania przed dwudziestoma pięcioma tysiącami studentów. Przywilej dzielenia się opowieściami z obserwatorów. A co najważniejsze przywilej wyciągania ręki do wciąż chorego i cierpiącego, uzależnionego człowieka – opowiadał.

Na facebookowym oraz instagramowym profilu The Addict’s Diary osoby, którym udało się wyjść z nałogu, dzielą się swoimi przerażającymi historiami. Opowiadają o tym, jak wpadli w nałóg i jak obecnie zmieniło się ich życie. Zdradzają również, jak trudna była walka o powrót do normalnego życia. W wielu przypadkach nawet kilka miesięcy bez zażywania narkotyków już jest ogromnym sukcesem i krokiem naprzód. O tym, jak bardzo zmieniło się ich życie po odstawieniu zakazanych substancji świadczą także fotografie osób po metamorfozach.

