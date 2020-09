Putin ma szansę na Pokojową Nagrodę Nobla? Kreml komentuje

Rosyjski pisarz Siergiej Komkow wpadł na zaskakujący pomysł. Literat uznał, że Władimir Putin powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. W tym celu wysłał zgłoszenie do Komitetu Noblowskiego w Oslo. Komkow twierdzi, że na jego ruch od razu odpowiedziały Stany Zjednoczone, które zgłosiły kandydaturę Donalda Trumpa. – Po tym zgłoszeniu zaczęła się szalona reakcja ze strony USA. Amerykański przedstawiciel w Oslo szybciutko, pisząc ją jak gdyby odręcznie, od razu zgłosił nominację Donalda Trumpa, w sumie nie wiadomo w związku z czym. Pisał o uregulowaniu jakiegoś konfliktu między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Izraelem – powiedział pisarz podczas konferencji prasowej.

„Do tej nagrody nominowani są zupełnie różni ludzie”

Zgłoszenie kandydatury prezydenta Rosji skomentował Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla podkreślił, że do Pokojowej Nagrody Nobla nominowane są bardzo różne osoby i jest to inicjatywa tych, którzy występują z taką propozycją. – Istnieje określona procedura rozpatrywania kandydatur. Jeśli decyzja zapadnie, to wspaniale, jeśli nie, to nic strasznego. Ciężko tu powiedzieć coś innego – powiedział rzecznik prasowy prezydenta Rosji.

Tegoroczna nagroda zostanie wręczona 10 września 2021 roku.

Pokojowa Nagroda Nobla. Kto może zgłaszać kandydatów?

Zgodnie z regulaminem Fundacji Nobla, kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla do 31 stycznia mogą zgłaszać m.in. członkowie parlamentów i rządów, rektorzy uniwersytetów, profesorowie nauk humanistycznych, historii, filozofii, prawa i teologii czy laureaci tego wyróżnienia z poprzednich lat. Zgłoszenia nie są ujawniane publicznie, chyba że zrobi to sama osoba zgłaszająca. Po upłynięciu terminu Komitet Noblowski wybiera 200 kandydatów, a eksperci selekcjonują z tej listy 15 osób. Następnie Komitet wysyła swoje rekomendacje, nad którymi odbywa się głosowanie.

