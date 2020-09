Incydent na pokładzie samolotu. Pijany turysta odgryzł ucho innemu pasażerowi

Jak informuje hiszpańska „La Vanguardia”, 29-letni pasażer z Wielkiej Brytanii zakłócił trwający blisko dwie godziny lot z Birmingham na Majorkę. Mężczyzna zaczął sprawiać problemy, gdy personel pokładowy odmówił mu podania kolejnego drinka. Decyzję argumentowano tym, że Brytyjczyk jest już zbyt pijany. 29-latek nie przyjął jednak tego do wiadomości i postanowił na własną rękę poszukać napojów wyskokowych. Próbował siłą otworzyć lodówkę w samolocie, gdzie przechowywany jest alkohol. W pewnej chwili podszedł do jednego z turystów lecących samolotem i wypił stojącego przed nim drinka.

Między mężczyznami wywiązała się kłótnia, doszło nawet do rękoczynów. Personel pokładowy powiadomił o sprawie hiszpańską policję. Po tym jak, samolot wylądował, na pokład weszli funkcjonariusze Guardia Civil. W trakcie spisywania zeznań członków załogi, 29-latek podszedł do brytyjskiego turysty i odgryzł mu kawałek ucha. Agresywny podróżny został obezwładniony przez policjantów i wyprowadzony z samolotu. Trafił do aresztu, gdzie przedstawiono mu zarzut uszkodzenia ciała innego pasażera. Poszkodowany mężczyzna z uszkodzonym uchem został przewieziony do szpitala.

